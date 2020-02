Sanremo, ascolti da record: buona anche la seconda per Amadeus (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il dato sugli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo 2020 continua a premiare Amadeus, in grado di superare le migliori aspettative della vigilia. Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2020 premiano ancora Amadeus che si gode i suoi 9 milioni 962mila telespettatori e uno share del 53.3% . fonte foto https://www.facebook.com/festivaldiSanremo/ Sanremo 2020, gli ascolti della seconda serata Sono numeri importati quelli del Festival di Sanremo che continua a convincere. Dopo la serata d’esordio, che gode dell’effetto sorpresa e della curiosità del pubblico, Amadeus è riuscito a confermarsi anche in occasione della seconda serata, dove gli amanti della musica hanno potuto apprezzare il duetto Ferro-Ranieri e le migliori canzoni dei Ricchi e Poveri, tornati sul palco nella loro formazione originale. Non sono mancati momento toccanti, come ... newsmondo

