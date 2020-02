Roma, vigilia di match a Trigoria. Fonseca lavora sulla tattica (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, giornata di vigilia nel centro sportivo di Trigoria. Fonseca lavora prettamente sulla tattica, Mkhitaryan sarà convocato Giorno di vigilia in quel di Trigoria. La Roma si appresta, nella giornata di domani, ad affrontare l’insidioso Bologna di Sinisa Mihajlovic. Paulo Fonseca ha proseguito i lavori nel centro sportivo. L’allenamento odierno è stato prettamente incentrato sui lavori tattici a cui si sono aggiunte esercitazioni sulle palle inattive. Personalizzato per gli infortunati di lungo corso, mentre Mkhitaryan si è allenato anche quest’oggi regolarmente e sarà convocato, come spiegato anche dal tecnico in conferenza. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sportli26181512 : De Leo: 'Barrow, Skov Olsen, Svanberg, quante opzioni! Miha? Dice 'Avanti così' ': De Leo: 'Barrow, Skov Olsen, Sva… - SSportNetwork : #tuttiAbordocampo #Roma Fonseca a ruota libera alla vigilia del Bologna: 'Dobbiamo acquisire una mentalita' vincent… - SSportNetwork : #tuttiAbordocampo #Bologna Cosi' De Leo alla vigilia dell'anticipo in casa della Roma: 'Affrontiamo una grande squa… -