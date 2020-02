Roma, il riscatto di Smalling un pensiero fisso. Ecco cosa serve (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, il riscatto di Smalling è una condizione necessaria per Petrachi. Per facilitare l’acquisto servirebbe la qualificazione in Champions Per i piani futuri della Roma c’è una certezza assoluta: è necessario il riscatto di Chris Smalling. Il difensore è centrale nelle idee di Gianluca Petrachi che, come scritto da La Gazzetta dello Sport, vede Mancini, Ibanez, Cetin e l’inglese i quattro profili ideali per il pacchetto arretrato dell’anno prossimo. A giocare a favore del direttore sportivo c’è la volontà del calciatore che sta particolarmente bene nella Capitale. Al contempo, però, si deve fare i conti con i bilanci. Senza la qualificazione alla Champions League l’acquisto definitivo appare più complicato. Un motivo in più per lottare con le unghie e con i denti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

