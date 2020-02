"Non vogliamo esporre la bandiera". Bufera per il compleanno del principe Andrea - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Mariangela Garofano Un'email è stata inviata a tutte le città inglesi, con l'obbligo di esporre nei municipi la bandiera britannica in occasione del compleanno del principe Andrea. Ma i cittadini e i politici non hanno gradito l'iniziativa e sono "furiosi" Il 19 febbraio sarà il compleanno del principe Andrea. Per l’occasione è stata inviata un’email ai comuni delle città inglesi, che ha suscitato l’indignazione generale. Secondo il Mirror, nell'email è stato ordinato ai municipi di esporre la bandiera britannica per celebrare il compleanno del duca di York. Ma la richiesta non è stata presa bene dai cittadini e dai comuni, i quali hanno definito l’iniziativa “offensiva e di cattivo gusto” a causa delle accuse infamanti nei confronti del principe. Andrea è stato accusato da Virginia Giuffre di far parte della cerchia intima del pedofilo Jeffrey Epstein e di aver fatto sesso ... ilgiornale

Trump : Non vogliamo stranieri criminali : 4.15 Gli Usa devono essere "il santuario dei cittadini che rispettano la legge e non di stranieri criminali ". Così il presidente Donald Trump durante il discorso sullo stato dell'Unione ha attaccato le città santuario come New York che proteggono i clandestini. Trump sottolinea come lo scorso anno siano stati arrestati dagli agenti per l'immigrazione oltre "120.000 stranieri criminali ", ma "tragicamente ci sono molte città americane dove i ...

Il Consorzio delle nocciole : Non vogliamo Ferrero in Calabria : Per fare la Nutella i frutti sarebbero trasformati lontano dai luoghi di coltivazione, senza creare nessun posto di lavoro per i calabresi

Coronavirus - atterrato a Pratica di Mare l'aereo con 56 italiani. Cecchignola in rivolta : " Non li vogliamo" : È arrivato intorno alle 10 del mattino il Boeing KC 767 dell'Aeronautica militare con a bordo gli italiani rimpatriati da Wuhan, la città cinese da cui si è diffuso il Coronavirus . atterrato a Pratica di Mare con 56 connazionali, uno in meno del previsto: un ragazzo di 20 anni infatti è stato costre

Cristiano Caccamo - flirt con Diana Del Bufalo?/ Lei "Ci vogliamo bene - ma Non c'è..." : Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo stanno insieme? Dopo i rumors, l'attrice smentisce, ma di fronte alla partenza di lui per Madrid, si dispera.

Brexit - la Scozia Non ci sta : “Vogliamo l’indipendenza” : La Scozia fa sapere che l’uscita dall’UE non è stata ben accolta da tutto il Regno Unito. Anche l’Irlanda si unisce al coro Indipendentisti scozzesi (Fonte foto: bbc.co.uk) La Scozia non è mai stata d’accordo con la Brexit , che ufficialmente alla mezzanotte di oggi, entrerà in vigore. L’Unione Europea, saluterà quindi ufficialmente la Gran Bretagna dopo aver approvato l’accordo di recesso con essa. ...

Cresce il negazionsimo perché Non vogliamo riconoscerci nei carnefici : Lo ha detto con chiarezza anche Liliana Segre nel suo storico intervento al Parlamento Europeo: ricordare è una terribile fatica. Accettare che ci sia stata un’epoca in cui in Europa si denunciavano i vicini di casa, gli insegnanti dei figli, i colleghi e i compagni di classe, per vederli poi salire sui treni piombati, è un compito difficile. Significa doverci immedesimare, ci costringe a pensare: “Cosa avrei fatto io? Sarei stata tra ...

La lista "Vaccini Vogliamo Verità" è l'unica utopia che Non tramonta : Nella sfida fra candidati mignon in Emilia-Romagna, fatta salva l’ovvia prevalenza del Movimento 5 Stelle, colpisce che la lista Vaccini Vogliamo Verità abbia preso più voti sia del Partito Comunista sia di Potere al Popolo. Le tre V hanno infatti raggiunto lo 0,5% mentre la falce e martello si è fe

Psicosi coronavirus a Rovigo - fratellini cinesi in quarantena : “A scuola Non li vogliamo” : L'allarme coronavirus di Wuhan sta facendo scattare la Psicosi anche in Italia: i genitori della scuola elementare di Castelguglielmo hanno protestato con il dirigente scolastico e il sindaco perché non vogliono che due fratellini di origine cinese, rientrati dieci giorni fa dal Paese asiatico, tornino a scuola con il rischio di contagiare i compagni di classe. Ma l'Usl precisa: "Non c'è alcun rischio".Continua a leggere

**Governo : Orlando - ‘rimpasto? Non vogliamo posti - ci interessano temi’** : Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Un rimpasto di governo? “Non credo che si ponga questa questione, ci interessano i temi. Noi non vogliamo dei posti : vogliamo un assetto programmatico che tenga maggiormente conto dei temi delle diseguaglianze, della lotta per la transizione ecologica”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando , a La7. Orlando cita almeno un paio di ‘temi’: “Spero che sia messa da parte ...

Szczesny : «Vogliamo vincere per la Juve - Non solo per il mister» : Szczesny ha parlato ai microfoni di Rai Sport poco prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli. Le sue parole Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni di Rai Sport poco prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli. Queste le parole del portiere polacco. «Il Napoli è una delle squadre più forti del campionato e per Sarri è una partita speciale. Noi vogliamo vincerla per la Juve , non solo per il mister» . Leggi su ...

Szczesny : “Per Sarri è una partita speciale. Vogliamo vincere per la Juve - Non solo per il mister” : Ai microfoni di 90esimo minuto, poco prima della partita contro il Napoli al San Paolo, ha parlato il portiere della Juve , Szczesny . Ha dichiarato la voglia di vincere della squadra, anche perché la partita è speciale per Maurizio Sarri . “Il Napoli è una delle squadre più forti del campionato e per Sarri è una partita speciale. Noi Vogliamo vincerla per la Juve , non solo per il mister”. L'articolo Szczesny : “Per Sarri è una ...

Ravenna - chiusura campagna elettorale centrodestra - Salvini “vogliamo che in Emilia Romagna lavori Non chi ha una tessera di partito a chi e bravo. Lunedì citofoneremo a Conte” : A Ravenna è andato in scena l’ultimo atto di una campagna elettorale che ha visto Matteo Salvini girare in lungo in largo l’ Emilia Romagna . Piazza del Popolo era gremita e sul palco, oltre alla candidata alla Presidenza della regione Lucia Borgonzoni, anche i leader nazionali dei partiti di centrodestra , c’erano Matteo Salvini , Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. L’ultimo comizio del centrodestra in questa lunghissima ...

Milan - Donnarumma : « Non dobbiamo mollare. Vogliamo l’Europa» : Il portiere del Milan Donnarumma ha analizzato la vittoria conquistata allo stadio Rigamonti contro il Brescia Gianluigi Donnarumma ha commentato la vittoria ottenuta al Rigamonti contro il Brescia: «È un Milan che sa soffrire. Sapevamo che sarebbe stato difficile, è servita una grande prova da parte di tutti. Alla fine siamo riusciti a segnare e vincere la partita, siamo contenti». «Il nostro obiettivo è l’Europa. dobbiamo continuare ...

Padova - mamma scomparsa : ricerche a tutto campo. La figlia : “Non vogliamo perdere la speranza” : Ore d'angoscia a Bovolenta per la scomparsa di Roberta Girotto, 50 anni, che lunedì mattina, poco dopo le 8, è uscita dalla sua abitazione e ha fatto perdere le proprie tracce. La donna, che pare stesse attraverso un momento critico a livello personale, si sarebbe allontanata senza né documenti, né cellulare.Continua a leggere

