Non solo Batman Arkham Legacy: Warner Bros aveva altri piani, poi cancellati (Di giovedì 6 febbraio 2020) Negli ultimi giorni si sta facendo un gran parlare di Batman e della sua nuova, attesissimo iterazione videoludica. Le indiscrezioni che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri fanno riferimento a grandi piani da parte di Warner Bros. Le intenzioni, per la precisione, sarebbero di creare qualcosa di organico e dinamico che coinvolga l'intero universo DC. Si tratta ovviamente di voci di corridoio non confermate né da parte del team di sviluppo né dal publisher, quindi, come tali, vanno prese con le dovute cautele. E qualcosa di analogo è avvenuto nelle ultime ore in merito a un titolo che, precedentemente in sviluppo, parrebbe essere stato cancellato da parte di Warner Bros. Batman era pronto a cedere il mantello? Di tempo da Batman Arkham Knight, ultimo capitolo della serie curata da Rocksteady, ne è passato un bel po'. Precisamente 5 anni. Era infatti il 2015 quando il ... optimaitalia

_the_jackal : Amadeus è inutile che li nomini tutti. Per noi i maestri d'orchestra si dividono solo in due categorie. Beppe Vessi… - CardRavasi : Non solo musica a #Sanremo2020 , ma parole importanti, urgenti e necessarie, perché «è possibile raccontare l’amore… - lucianonobili : La #Raggi, prima donna sindaco, ha tentato di chiudere la Casa Internazionale delle Donne. Una straordinaria mobili… -