Nina Zilli chi è | carriera e vita privata della cantante

Gli ospiti di Roberto Bolle in Danza Con Me il 1° gennaio su Rai1 da Marracash e Nina Zilli a Virginia Raffaele : Roberto Bolle in Danza Con Me apre le prime serate di Rai1. Per la terza volta consecutiva, il nuovo anno di Rai1 si apre con Roberto Bolle e con il suo show tra musica e ballo, Danza Con Me. Tanti gli ospiti attesi questa sera su Rai1 a partire dalle 21.25, tra esponenti del mondo della musica, della Danza internazionale e dello spettacolo che si uniranno a Roberto Bolle per il suo show in prima serata. Nel 2018 si è aggiudicato il ...