Malato terminale uccide il figlio : “Mia moglie non poteva farcela da sola” : Tragedia a Mosca, in Russia: papà Malato terminale uccide il figlio di 13 anni perché convinto che dopo la sua morte nessuno avrebbe potuto allevarlo. L’uomo, di 40 anni, era affetto da un tumore al cervello incurabile. Di fronte al tragico omicidio, inoltre, si sarebbe giustificato spiegando che dopo la sua morte nessuno sarebbe stato in grado di crescere il bambino. Da quanto si apprende, inoltre, il 40enne avrebbe tentato di uccidere ...

La storia di Kobe Bryant che esaudì l’ultimo desiderio del piccolo Kobe - Malato terminale : Cosa è stato "Black Mamba" nella vita di tutti i giorni, lontano dai riflettori e dal campo, lo spiega una signora che anni fa lavorava al St. Joseph's Hospital and Medical Center di Phoenix. Fu allora che ebbe le possibilità di conoscere Kobe Bryant, si materializzò come un personaggio da favola e lo fece per una buona causa. Fece visita a un bimbo gravemente malato di cuore e si offrì di pagarne le cure. "Il piccolo Kobe morì la settimana ...

"Una bugia buona" è l'incontro-scontro tra Oriente e Occidente sulla verità da dire al Malato terminale : Quattro anni e sei mesi fa un medico mi convocò separatamente per comunicarmi che per mio marito non c’era più speranza di cura. L’équipe riunita dell’Istituto di assistenza domiciliare fu più chiara e diretta. Non mi lasciarono alzare finché non scoppiai a piangere. Volevano essere sicuri che avevo capito bene. La consegna del silenzio, mai dichiarata, era implicita. Gestirla era un problema ...

Il potere del Lato Chiaro della Forza : l’ultimo film della Saga fatto vedere in anteprima a un Malato terminale : A volte i racconti di speranza verso l’umanità non vengono da una Galassia Lontana Lontana, bensì dal nostro piccolo pianeta, in particolar modo da un ospedale del Regno Unito, il Rowans Hospice. Un maLato terminale di 42 anni, da sempre fan sfegatato della Saga di George Lucas, aveva scritto sul suo profilo Twitter che il suo unico rammarico nella sua vita, breve ma felice, sarebbe stata quella di non poter veder finire Star Wars, visto ...

"Star Wars : L'ascesa di Skywalker" in anteprima assoluta : l'ultimo desiderio del paziente Malato terminale : Un paziente, malato terminale al Rowans Hospice di Waterlooville in Inghilterra, ha visto in anteprima assoluta il film “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”, in uscita al cinema il prossimo 18 dicembre, data in cui la storica saga si concluderà. L’uomo, grande fan del colossal fantascientifico, aveva espresso in rete il suo ultimo desiderio tramite il Rowans Hospice: vedere il capitolo finale nel caso la sua malattia ...