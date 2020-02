L’OMS e il Ministero della Sanità Spagnolo dicono “non comprate dalla Cina” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le bufale sono peggiori dei virus: si evolvono, con piccoli cambiamenti per tornare ad infettare gli “indinniati speciali”, gli xenofobi, i prevenuti e le persone dall’ormai leggendario livello socioculturale basso. In questo caso gli amici e colleghi fact checker di Maldito Bulo (Maledetta Bufala) ci segnalano una bufala che è un Voltron di viralità che abbiamo già visto. Ricordate la definizione di Bufala Voltron vero? Come nella serie animata in cui cinque leoni robot si uniscono per formare un invincibile spadaccino robot, diverse bufale si riuniscono per formare una bufala marginalmente simile alla bufala che ne costituisce il nucleo, ma che porta gli indinniati speciali a replicare Ma voi avete sbuffalato (sic!) quella di prima, Bufale è la Buffala che non sbuffala la buffala nuova, quindi ora è vero Ma se gli ingredienti sono falsi, non che la bufala diventa ... bufale

