La lite tra Selvaggia Lucarelli, Italia Oggi e Cinzia Monteverdi del Fatto (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ieri Italia Oggi ha scritto un articolo a firma di Claudio Plazzotta per annunciare che il sito di news The Post Internazionale-Tpi ha ingaggiato anche Selvaggia Lucarelli come caporedattore cronaca e spettacoli. Nell’articolo era presente un paragrafo in cui si riassumevano i termini della collaborazione tra la Lucarelli e il Fatto Quotidiano: Fa discutere anche l’avventura della Lucarelli al Fatto quotidiano: è una star del web (il suo video di dicembre 2019 in cui denunciava lo scandalo del Villaggio di Babbo Natale a Milano, per esempio, ha avuto 1,2 milioni di visualizzazioni del video completo sulla sua pagina Facebook), ha una buona notorietà televisiva (soprattutto grazie a Ballando con le stelle, su Rai Uno, prima come opinionista e poi, dal 2016, come giurata), eppure ha lavorato per cinque anni al Fatto quotidiano con un contratto in esclusiva collaborando solo ... nextquotidiano

