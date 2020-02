Il tango di Georgina Rodriguez, che poi porta i fiori a Cristiano Ronaldo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il tango Georgina Rodriguez è stato un altro dei momenti cult della terza serata del Festival di Sanremo 2020. La compagna di Cristiano Ronaldo si è esibita sulle note della danza argentina, presentata da Amadeus non senza un qualche timore reverenziale nei confronti di un Cristiano Ronaldo alla cui gelosia il conduttore ha fatto allusioni. LEGGI ANCHE > Cristiano Ronaldo regala la sua maglia all’interista Amadeus tango Georgina, il bacio con Cristiano Ronaldo dopo l’esibizione Alla fine, dopo la danza a due, Georgina Rodriguez è stata molto applaudita e ha spiegato che questa è stata la prima volta di un suo tango in pubblico. «Cristiano Ronaldo è stato molto importante per me – ha raccontato la showgirl -: mi ha supportato e mi ha dato i primi rudimenti della danza tra le mura di casa». Per questo motivo, forse, alla fine dell’esibizione, dopo aver ricevuto ... giornalettismo

IScreamVanilla : RT @Tremenoventi: “Georgina bravissima” “Grazie è la prima volta che ballo il tango mi ha aiutato Ronaldo” “Bravo Ronaldo ad aiutarti” “È m… - misspaperboat : RT @Tremenoventi: “Georgina bravissima” “Grazie è la prima volta che ballo il tango mi ha aiutato Ronaldo” “Bravo Ronaldo ad aiutarti” “È m… - 21trenchx : RT @Tremenoventi: “Georgina bravissima” “Grazie è la prima volta che ballo il tango mi ha aiutato Ronaldo” “Bravo Ronaldo ad aiutarti” “È m… -