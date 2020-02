Il Surface di Microsoft costa troppo? Ecco un clone economico a soli 260€ (Di giovedì 6 febbraio 2020) Vogliamo aprire l’articolo dicendo che quando parliamo di clone non intendiamo in senso dispregiativo, tutt’altro: il prodotto di cui vi parliamo oggi riprende sì le linee della serie Surface, ma anche l’hardware interno non sfigura leggi di più... chimerarevo

Plaffo : Surface Go e Laptop 3 in offerta presso il Microsoft Store italiano (garantito il prezzo più basso) | Ultimi giorni - notebookitalia : La nostra recensione del Chuwi Ubook Pro - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Non solo Surface, Panos Panay si prende anche la divisione di WindowsPanos Panay ha inviato la prima e-mail da capo del… -