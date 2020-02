Fedez replica al rifiuto di un privèe in pizzeria alla Ferragni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Fedez commenta ironicamente al responsabile di una pizzeria di Caserta che aveva riportato una storia du Chiara Ferragni Il responsabile di una nota pizzeria di Caserta aveva rifiutato il privè per Chiara Ferragni ed il suo compagno Fedez. Secondo il racconto di Francesco Martucci, titolare de “I masanielli”, storica pizzeria di Caserta, Chiara Ferragni, avrebbe telefonato alla pizzeria chiedendo di riservare un’intera area della struttura per una serta. Era arrivato però il rifiuto da parte del titolare della nota pizzeria che aveva specificato poi, su un post Facebook, di non aver accettata assolutamente di fare un trattamento privilegiato per qualcuno e di conseguenza, aveva rifiutato questo invito. La pizzeria si trova a Caserta ed è una di quelle che ha ricevuto il premio come le migliori 50 pizzerie d’Italia. Il problema è che è nata subito una discussione sui social ... kontrokultura

KontroKulturaa : Fedez replica al rifiuto di un privèe in pizzeria alla Ferragni - - IsaeChia : #ChiaraFerragni accusata di aver chiesto un privè in pizzeria, la fake news diventa virale e la replica di #Fedez è… - infoitcultura : Chiara Ferragni chiede privèe in pizzeria, titolare la rifiuta/ La replica di Fedez -