Diletta Leotta: “Le mie foto hackerate? Ecco com’è andata. Corteggiatori? Qualche calciatore forse…” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tra le protagoniste della prima serata di Sanremo, Diletta Leotta è ovviamente molto conosciuta nel mondo del calcio per essere stata conduttrice di alcuni programmi Sky e adesso inviata Serie A per Dazn. Si è concessa ai microfoni di Chi per una lunga intervista, in cui ha anche parlato di Qualche corteggiatore negli ambienti del pallone e delle sue famose foto hackerate e finite in rete. Quel giorno in cui…Serbia-Tunisia entrò nella storia: il rigore più ripetuto di sempre VIDEO “Quanti bomber ci hanno provato? Non solo i calciatori, mi capita di ricevere messaggi carini in generale, forse Qualche calciatore mi avrà scritto nella posta privata di Instagram, ma non l’ho mai aperta. Le foto hackerate? I miei capi di Sky mi dissero subito: ‘Non hai fatto niente di male, torna alla tua vita normale, al tuo lavoro’. Due giorni dopo ero in collegamento da Bari, ed ... calcioweb.eu

StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 - trash_italiano : Diletta Leotta e Amadeus durante la prima serata di #Sanremo2020 - stanzaselvaggia : La bellezza capita. Come di sbagliare tutto. -