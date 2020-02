CorSport: il 4-3-3- non è un modulo, ma la panacea di tutti i mali (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il 4-3-3- non è un modulo, scrive oggi il Corriere dello Sport, ma la panacea di tutti i mali: basta tornare al 4-3-3 e tutto passa. Quello non è un modulo, ma un modello di riferimento, sa di epica calcistica, contiene in sé un sogno, seppur svanito, ma che però ha rapito: 4-3-3 e tutto passa, magicamente, come la proiezione nel passato, come un lm della memoria. Per giunta il Napoli, figlio di Sarri, è naturalmente predisposto a mettere in campo questo modello di gioco, che è il preferito di Gattuso il possesso palla, la catena di sinistra che si lascia preferire a quella di destra, gli esterni che vanno dentro al campo e le mezze ali che irrompono. Gattuso sa però che non si possono replicare le squadre e soprattutto i protagonisti ed è per questo che sono stati comprati Demme, Lobotka e Politano L'articolo CorSport: il 4-3-3- non è un modulo, ma la panacea di tutti i mali sembra ... ilnapolista

