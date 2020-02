Chi sono i Canova, la band in duetto con le Vibrazioni a Sanremo (Di giovedì 6 febbraio 2020) I Canova sono una giovane band indie nata tra Legnano e Milano. Un gruppo formato dal cantante Matteo Mobrici, il chitarrista Fabio Brando, il batterista Gabriele Prina e il chitarrista Fabio Brando, che nel 2016 pubblicano il loro album di esordio dal titolo "Avete tutti ragione". Già nel giugno 2014 però, il singolo "Expo" gli aveva regalato il successo, traghettandoli con una nomination agli Mtv Awards . Questa sera canteranno in duetto con Le Vibrazioni cantando un brano di Anna Oxa, "Un’Emozione da Poco". fanpage

