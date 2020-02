Caso Cucchi, le motivazioni della corte d'Assise: "Prima dell'arresto era in condizioni normali" (Di giovedì 6 febbraio 2020) I giudici di Roma il 14 novembre scorso hanno condannato quattro carabinieri, di cui due, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro per omicidio preterintenzionale in relazione al pestaggio. "Inconsistente la tesi della morte per epilessia" repubblica

