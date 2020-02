Campagna in favore di Julian Assange, i cronisti ne chiedono la liberazione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si torna a lottare al fianco di Julian Assange, o per lo meno: molti sono i cronisti di fama scesi in campo al fianco del fondatore di WikiLeaks “Speak up for Assange” è la petizione promossa da giornalisti e associazioni giornalistiche che finora ha raccolto oltre 1100 firma provenienti da 96 Paesi. Esorta governi e stampa … L'articolo Campagna in favore di Julian Assange, i cronisti ne chiedono la liberazione proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Matteo Berrettini in favore di una Campagna di beneficenza per Tennis for Africa : Matteo Berrettini non è solo molto concentrato sul campo da gioco, ma guarda anche a qualcos’altro. Come rivelato da ubiTennis.com, l’azzurro si è mostrato particolarmente sensibile al progetto di Tennis for Africa, attraverso una campagna di raccolta fondi su Wishraiser, con un’offerta molto particolare. Il donatore potrà partecipare ad un’estrazione, consultando il seguente link, ed aggiudicarsi un premio: un viaggio ...

fanpage : 'Capisco che tutti abbiano paura a causa di questo virus ma non abbiate pregiudizi, per favore'. L'appello sui soc… - Mambolas : RT @FaustoBolo: La campagna ossessiva contro M5S finirà per giocare a favore di M5S perché alla fine i cittadini su accorgeranno che il re… - iopunto67 : RT @FaustoBolo: La campagna ossessiva contro M5S finirà per giocare a favore di M5S perché alla fine i cittadini su accorgeranno che il re… -