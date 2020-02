Bullismo, «Ero troppo o non abbastanza, comunque sbagliata» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Si dice che il tempo curi tutte le ferite. Non so se sia del tutto vero, ma di sicuro il tempo una cosa la fa, anzi, due. Appone una distanza dai ricordi brutti: loro finiscono lì, in un cassetto della memoria, dove possono essere esaminati con uno sguardo più lucido e meno appannato dal dolore. Il mio cassetto dei brutti ricordi, tra le varie cose, è pieno di penne e di pennarelli, non certo perché sia una calligrafa o un’artista del disegno, anzi. Sono biro, evidenziatori, sbianchetti e matite automatiche che non ho mai acquistato, ma che mi hanno accompagnato da metà liceo fino ai primi anni di università. È stato appunto il tempo a permettermi di pensare che non dover rifornire l’astuccio per tanto tempo sia stato davvero un bel risparmio, pur considerando che quelle penne erano (solo) alcuni degli oggetti che mi venivano lanciati contro e che ero costretta a schivare durante le ... gqitalia

