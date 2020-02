Benevento, tragedia a Colle Sannita: operato per una cisti, muore dopo mesi di agonia (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un giovane di 26 anni è deceduto dopo mesi di agonia all'ospedale Rummo di Benevento, in seguito a complicazioni insorte per un intervento di asportazione di una cisti. I funerali si sono tenuti oggi, 6 febbraio. Il sindaco di Colle Sannita, paese del Beneventano di cui era originario il ragazzo, ha proclamato il lutto cittadino. fanpage

