Autostrade, la mossa a sorpresa di Benetton: interrotto il rapporto di collaborazione con Toscani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Luciano Benetton ha interrotto il rapporto di collaborazione con Toscani subito dopo le sue dichiarazioni sul Ponte Morandi. MILANO – interrotto il rapporto di collaborazione tra Luciano Benetton e il fotografo Oliviero Toscani. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda che ha voluto prendere le distanze dalle affermazioni del creativo sul crollo del Ponte Morandi. “Ci dissociamo – si legge nella nota – nel modo più assoluto dalle dichiarazioni di Oliviero Toscani e prendiamo atto dell’impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo. I vertici dell’azienda rinnovano la loro sincera vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa tremenda tragedia“. La mossa ‘a sorpresa’ di Luciano Benetton L’interruzione del rapporto con Oliviero Toscani ... newsmondo

