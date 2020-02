Attico Monina a Sanremo 2020 su OM con Francesco Gabbani, Gabriella Martinelli e Lula, Marco Masini e Le Vibrazioni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nella striscia diurna dell'Attico Monina a Sanremo 2020 OM ha incontrato Francesco Gabbani, Marco Masini, Gabriella Martinelli e Lula e Le Vibrazioni. Nello spazio di Optimagazine, in diretta tutti i giorni del Festival su OMTV e sui canali ufficiali YouTube e Facebook, i cantanti in gara dialogano con Michele Monina sulla loro partecipazione alla kermesse. Francesco Gabbani all'Attico Monina Nell'Attico Monina a Sanremo 2020 Francesco Gabbani viene interrogato sulla sua ansia da prestazione: potrebbe sembrare un'ovvietà, visto che il cantautore ritorna all'Ariston dopo aver vinto in entrambe le categorie. Gabbani riflette, infatti, sul fatto che quello che lui chiama "schiaffo del successo" è arrivato quando lui aveva già 34 anni, per cui non nasconde in che modo la fama abbia oltremodo sconvolto la sua esistenza: "Chi dice che il successo non ti cambia dice il falso". Sulla ... optimaitalia

OptiMagazine : Attico Monina a #Sanremo2020 su OM con @frankgabbani, @LaMartinelli_ e Lula, @marcomasini64 e #LeVibrazioni… - OptiMagazine : Attico Monina a #Sanremo2020, su OM la prima serata con @PieroPelu e #Tosca e le dirette di oggi -