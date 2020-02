“Amedeus” dei miracoli (Di giovedì 6 febbraio 2020) Galvanizzato dagli ascolti altissimi della prima serata, pare che ieri Amadeus non abbia solo ritirato le scuse per le frasi sessiste, ma persino strappato i fogli con il discorso di Rula Jebreal come Nancy Pelosi con quello di Trump e picchiato Emma D’Aquino e Laura Chimenti al grido disperato “In ilfoglio

GIORGINODJ : RT @alessan02977777: “Avete usato il vostro tempo nel migliore dei modi?” No. Grazie Paolo. Per avermi fatta riflettere in tutto e per tu… - Giuly_N : RT @alessan02977777: “Avete usato il vostro tempo nel migliore dei modi?” No. Grazie Paolo. Per avermi fatta riflettere in tutto e per tu… - alessan02977777 : “Avete usato il vostro tempo nel migliore dei modi?” No. Grazie Paolo. Per avermi fatta riflettere in tutto e per… -