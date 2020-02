Un’anteprima dell’Extremely Large Telescope, il prossimo telescopio più potente della Terra (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Esopianeti, galassie lontane, l’universo primordiale e la materia oscura: lo sguardo di Elt, l’Extremely Large Telescope, non si farà mancare nulla, compresa la ricerca di vita extraterrestre. Parliamo dell’osservatorio spaziale più potente di sempre, ora in costruzione sul Cerro Armazones, in Cile, dove il cielo non è mai nuvoloso e le condizioni di aridità sono ideali per captare gli oggetti più remoti del cosmo. In mano all’Eso, lo European Southern Observatory, è in corso di sviluppo dal 2012 e solo nel 2025 potrà iniziare il suo lavoro di raccolta di luce. Con risultati che saranno senza dubbio straordinari, poiché il suo enorme specchio consentirà di lavorare a una potenza che equivale alla somma di quelle dei grandi telescopi della Terra. In attesa di vederlo ultimato, ecco a voi il trailer della missione, appena rilasciato, che anticipa con buona ... wired

Un’anteprima dell’Extremely Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Un’anteprima dell’Extremely