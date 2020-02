Turchia, doppia valanga: travolti anche i soccorritori, morti e dispersi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Due valanghe in Turchia, nella provincia di Van, avrebbero provocato morti e dispersi: travolti anche i soccorritori che si erano recati sul posto dopo la prima, che aveva travolto alcuni escursionisti nelle montagne a est del Paese. doppia valanga: morti e dispersi in Turchia Almeno 38 persone sarebbero morte in Turchia, travolte da una doppia valanga nell’area est del Paese. I soccorritori sarebbero stati travolti mentre erano impegnati a recuperare alcuni escursionisti. Il bilancio è gravissimo e in aggiornamento: ci sarebbero diverse persone sepolte sotto la neve. Almeno 53 sarebbero i feriti, e 30 sarebbero stati estratti vivi. Al momento si parla di circa 15 persone ancora da recuperare. L'articolo Turchia, doppia valanga: travolti anche i soccorritori, morti e dispersi proviene da The Social Post. thesocialpost

