Tiziano Ferro, il messaggio dopo gli errori sul pezzo di Mimì a Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Non era facile confrontarsi con uno dei più grandi successi della musica italiana, soprattutto se in ballo c’è il nome di Mia Martini e se il brano è Almeno tu nell’universo. Un pezzo così intimo, complesso e calibrato da mettere a nudo ogni riflesso di incertezza e imprecisione persino nei più ferrati artisti. E Tiziano Ferro lo sa bene, lo ha sempre saputo, ha detto, ma ha scelto di metterci il cuore, e lo ha ribadito in un messaggio dopo la performance al Festival, assumendosi i rischi di una “declinazione al maschile” certamente coraggiosa. Il suo post su Instagram, rivolto alla stessa Mimì, è stato accolto dal sostegno dei fan. E Loredana Berté risponde. Tiziano Ferro: il messaggio a Mimì Tiziano Ferro ha versato calde lacrime sul palco dell’Ariston, poco dopo a sua cover di Almeno tu nell’universo, brano cucito sulla pelle di Mia Martini come una corazza impenetrabile. ... thesocialpost

