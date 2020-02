Splendori classici e sorprese inaspettate: i migliori look della prima serata di Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dal gown in mood La Bella e la Bestia di Diletta Leotta ai luccichii di Rula Jebreal. Dal bi-look del twist di Achille Lauro alla favolosa mise di Elodie: i best outfit della prima serata di Sanremo 2020. mondofox

Splendori classici Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Splendori classici