Sanremo 2020, polemica per la performance di Al Bano e Romina (Di mercoledì 5 febbraio 2020) A Sanremo 2020 Al Bano e Romina Power sono tornati a esibirsi in alcuni dei loro grandi successi e in un inedito, scritto per loro da Cristiano Malgioglio. L’esibizione della coppia non ha mancato di sollevare alcune polemiche. Polemiche su Al Bano e Romina L’esibizione di Al Bano e Romina Power nell’inedito di Cristiano Malgioglio Raccogli l’Attimo, non ha mancato di sollevare polemiche. Sui social in tanti hanno accusato i due cantanti di aver usato l‘autotune o addirittura di aver cantato in playback durante la kermesse. Tra chi li ha criticati via social anche Selvaggia Lucarelli, che ha dedicato un suo pungente tweet alla questione: “L’ultima botta di anni ’90 di ‘sto Festival è il playback di AlBano e Romina”, ha scritto la giornalista. L’ultima botta di anni ‘90 di ‘sto Festival è il playback di AlBano e Romina. #Sanremo2020 — Selvaggia Lucarelli ... notizie

stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -