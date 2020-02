Sanremo 2020, i Pinguini Tattici Nucleari omaggiano How I Met Your Mother (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In gara a Sanremo 2020, i Pinguini Tattici Nucleari hanno ricordato, in una strofa del brano ''Ringo Star'', una delle migliori battute di How I Met Your Mother. Sanremo 2020 ha un vincitore per i fan di How I Met Your Mother: sono i Pinguini Tattici Nucleari che in 'Ringo Star' rendono omaggio ad una delle migliori sitcom degli ultimi anni. Gli amanti delle serie televisive, ed in particolare delle comedy, sanno già per chi tifare al Festival di Sanremo 2020. I Pinguini Tattici Nucleari nel brano 'Ringo Star', rendono omaggio alla serie televisiva How i met Your Mother e a i due protagonisti Ted e Robin, interpretati da Josh Radnor e Cobie Smulders. La strofa a cui ci riferiamo è la seguente: "Tu eri Robin poi hai ... movieplayer

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -