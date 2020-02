Sanremo 2020: Amadeus in lacrime, il ricordo di Fabrizio Frizzi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi. Oggi, 5 febbraio, sarebbe stato il compleanno di Fabrizio Frizzi e Amadeus ha scelto di ricordarlo sul palco dell’Ariston affermando che: “Senza alcuna retorica, se fosse stato qui, avrebbe presentato lui questo Festival”. Sale sul palco la moglie di Fabrizio Frizzi Amadeus accoglie sul palco la donna amata da Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovani “ci sembrava il modo giusto per ricordarlo, grazie”. L'articolo Sanremo 2020: Amadeus in lacrime, il ricordo di Fabrizio Frizzi proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

