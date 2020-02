Richiami alimentari: allarme salmonella per questo salume (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E’ stato pubblicato ieri sul sito del Ministero della Salute il richiamo alimentare di questo prodotto per rischio contagio microbiologico. Supermercato, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/lo-shopping-business-al-dettaglio-2613984/) Questa volta sul banco degli imputati è salito un noto salume casereccio prodotto dalla ditta Maggie srl presso gli stabilimenti di via Dei Laghi a Torreano, in provincia di Udine. Il marchio del prodotto è Salumi Vida ed il lotto ritirato è il P193030 in confezioni del peso di Kg 1,80 circa. Il motivo del ritiro dal commercio è piuttosto serio: come si legge sul comunicato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il 4 febbraio 2020, ci sarebbe il rischio di contaminazione microbiologica da salmonella spp per i consumatori. Chiunque avesse acquistato una o più confezioni di questo salame dovrà riconsegnarlo ... chenews

