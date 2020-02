Ricchi E Poveri a Sanremo 2020 da Sarà Perché Ti Amo a Che Sarà e un concerto speciale (Di giovedì 6 febbraio 2020) A Sanremo 2020 l'attesa reunion dei Ricchi E Poveri, ospiti d'eccezione della seconda serata del Festival nella loro formazione originaria. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu ricompongono il gruppo dei Ricchi E Poveri per portare al Festival di Sanremo numero 70 alcuni dei loro più grandi successi. L'Ultimo Amore e poi La Prima Cosa Bella e Che Sarà per un medley, al quale si aggiunge il quinto componente sul finale: Fiorello. I Ricchi E Poveri riportano in prima serata Rai canzoni come Sarà Perché Ti Amo prima dell'ultimo brano, Mamma Maria. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu festeggiano 50 anni dalla prima partecipazione al Festival, tra hit e ricordi indelebili. Più di 50 sono gli anni trascorsi dal primo brano, L'Ultimo Amore, cover di Everlasting Love, datato 1968. Il brano Sarà adesso disponibile in una nuova ... optimaitalia

