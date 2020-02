Rancore a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Rancore Ad un anno di distanza dalla partecipazione con Daniele Silvestri, il rapper Rancore ha deciso di mettersi in gioco, in solitaria, al Festival di Sanremo 2020 con il brano Eden. Come il titolo suggerisce, la canzone è stata ispirata dal mito del ‘peccato originale‘. Rancore: età e carriera Rancore, nome d’arte di Tarek Iurcich, è nato a Roma il 19 luglio 1989 da padre croato e madre egiziana. Il suo percorso musicale è incominciato nel 2004, quando aveva 14 anni. I suoi primi brani dal vivo, di genere hip hop, sono stati eseguiti al Phat Roma, una manifestazione canora di improvvisazione. Il suo primo album in studio, intitolato “Segui me“, è stato pubblicato nel 2006. Ad oggi, Rancore ha pubblicato altri 3 dischi e una raccolta: “Elettrico” (con DJ Mike), “Silenzio” (Con DJ Mike), “Musica per Bambini” e ... davidemaggio

tardisiscoming : Chi pensa che Anastasio può vincere non conosce ancora Rancore. #Sanremo20 #Sanremo #Festivaldisanremo2020 - SkyTG24 : Festival di Sanremo 2020, Rancore porta l'Eden sul palco. FOTO - cucu7tee : Stasera c'è Rancore a Sanremo e io sono PRONTISSIMA -