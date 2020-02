Prescrizione, vi spiego perché difendo ‘le cause perse’ (Di mercoledì 5 febbraio 2020) di Aurora Notarianni * Raccolgo il guanto della sfida lanciato dal direttore Marco Travaglio con il suo editoriale di domenica 2 febbraio 2020 e provo a dire la mia qui sul blog Area pro labour che sono orgogliosa di curare e su cui intervengo da qualche anno. Non credo di andare fuori tema nello scrivere, questa volta, non del lavoro degli altri ma del mio ovvero del lavoro degli avvocati. Come lui chiede, provo a cimentarmi nell’impresa a tutela del nome e della professione esercitata, con abnegazione e spirito di sacrificio, certo maggiore del mio, da parte degli avvocati italiani coraggiosi e forti perché adusi a sopportare non solo il peso di clienti spesso intemperanti quanto piuttosto l’albagia diffusa in taluni magistrati. Ebbene, io ho difeso e continuerò a difendere le cause perse. Quelle che giacciono in fase di indagini preliminari per anni senza che il pm abbia la minima ... ilfattoquotidiano

