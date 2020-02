Pd, busta con «polveri sospette» per Zingaretti: è il quinto caso in due settimane (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un plico contenenti «polveri sospette» indirizzato a Nicola Zingaretti è stato recapitato questa mattina, 5 febbraio, nella sede nazionale del Pd. È il quinto episodio del genere nelle ultime due settimane, come riferiscono dal Nazareno. «Nella sede nazionale del PD questa mattina – si legge nel comunicato – è stato consegnato un plico proveniente dalla Germania e indirizzato al segretario Nicola Zingaretti, contenente polveri sospette che sono state prelevate dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco». «Si tratta – continua il comunicato – del quinto episodio nelle ultime due settimane, con altri plichi destinati sempre al segretario, al cui interno vi erano polveri e cristalli sospetti, provenienti dall’Italia e da diversi paesi europei. Nessuna minaccia potrà mai intimorirci e farci fare passi indietro nelle nostra volontà di cambiare ... open.online

