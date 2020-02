Patrick Dempsey torna con Ways & Means: trama e anticipazioni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La CBS ordina l’episodio pilota di Ways & Means con Patrick Dempsey Sono trascorsi ormai 5 anni da quando, nel lontano 2015, Grey’s Anatomy ha detto addio al suo protagonista maschile: Patrick Dempsey. Nel corso del ventunesimo episodio dell’undicesima edizione, Derek Shepherd ha infatti perso la vita in seguito alle gravi ferite riportate nel tragico incidente che lo ha coinvolto. Da quel momento, la carriera dell’attore non ha subito battute d’arresto. Dopo l’esperienza cinematografica accanto a Renée Zellweger e Colin Firth in Bridjet Jones’s Baby e la breve parentesi nella serie tv “La verità sul caso Harry Quebert“, il cinquantaquattrenne attore statunitense si prepara ad una nuova avventura. Come riportato dal sito web Tvline, Patrick Dempsey prenderà infatti parte all’episodio pilota della nuova serie targata CBS in ... lanostratv

