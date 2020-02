Oroscopo Branko 5 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’Oroscopo di Branko del 5 febbraio annuncia interessanti novità. Cancro molto convincente in amore. Giornata pesante per il segno Vergine, invece, per i nativi dei Pesci si prospetta un grande febbraio. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 5 febbraio da Ariete a Gemelli Ariete – Quando decidete di raggiungere un obiettivo, un guadagno, una o più persone, nessuno riesce a fermarvi. Luna in Gemelli è una vostra collaboratrice privilegiata, vi insegna trucchi per convincere gli altri dell’importanza delle vostre idee. Toro – Siete ossessionati alla concretezza. oggi fino ai prossimi giorni, dovete sapere che i contatti che Urano forma con altri pianeti sono tutti positivi. Mercurio porta innovazione, Venere vi rende seducenti, Saturno s’interessa sulla costruzione e per Nettuno la vita è musica. ... kontrokultura

KontroKulturaa : Oroscopo Branko 5 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni - - infoitcultura : Oroscopo Branko Oggi Martedi 4 Febbraio 2020, Previsioni astrali tutti i segni - infoitcultura : Oroscopo Branko Domani Mercoledi 5 Febbraio 2020, previsioni astrali tutti i segni -