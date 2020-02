Operazione antimafia Cupola 2.0, chieste condanne per 6 secoli di carcere (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel 2018 l’Operazione antimafia Cupola 2.0. Ieri le richieste di condanna. Oltre sei secoli di carcere sono stati richiesti sai pm di Palermo per i 56 imputati del processo alla mafia della provincia di Palermo. Sono gli arrestati dell’Operazione antimafia Cupola 2.0 che ha bloccato il tentativo di rinascita della Commissione provinciale, la Cupola, appunto. Il procuratore aggiunto Salvatore De Luca e i sostituti Amelia Luise, Francesca Mazzocco, Dario Scaletta, Bruno Brucoli e Gaspare Spedale hanno chiesto 636 anni. Il blitz antimafia avvenne nel dicembre 2018 e il processo a boss e gregari si sta celebrando in abbreviato dentro l’aula bunker dell’Ucciardone. Per Settimo Mineo, anziano boss del Pagliarelli, chiesta la pena più alta: 20 anni. L’uomo è considerato l’erede di Totò Riina. Vent’anni chiesti anche per il boss di Porta Nuova, Gregorio di ... direttasicilia

