In Libia l’embargo sulle armi non è mai stato rispettato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In Libia le armi continuano ad arrivare, l’embargo fissato nel 2011 e mai rispettato continua ad essere costantemente violato. Un’evidenza quest’ultima, ammessa nelle scorse ore anche dall’inviato dell’Onu in Libia, Ghassan Salamè. Il diplomatico libanese, a capo della missione Unsmil, ha fatto ufficialmente presente questa circostanza dopo la prima riunione della commissione militare libica costituitasi con la formula “5 + 5.” Quanto ammesso da Salamè, fa cadere l’altro caposaldo degli accordi presi nella conferenza di Berlino del 19 gennaio scorso, dove le potenze straniere presenti in Libia hanno sottoscritto l’importanza di una tregua militare e del rispetto dell’embargo delle armi. La tregua non c’è mai stata, così come non è mai stato posto in essere un vero embargo. “Continuano ad affluire materiali e ... it.insideover

