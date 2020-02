Gaia e Camilla investite a Corso Francia: drone e ingegnere aerospaziale per ricostruire incidente (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una super perizia aiuterà a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente in cui hanno perso la vita Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due sedicenni investite da Pietro Genovese su Corso Francia. Per ricostruire con precisione il sinistro, avvenuto la notte tra il 21 e il 22 dicembre, sarà utilizzata la tecnologia 3D e un drone. All'esame parteciperà anche un ingegnere aerospaziale. fanpage

roma_e_roma : RT @romasulweb: Corso Francia, il Comune studia gli autovelox fissi: spunta l’ipotesi tutor - romasulweb : Corso Francia, il Comune studia gli autovelox fissi: spunta l’ipotesi tutor -