Diletta Leotta: “La mia fisicità mi rende così, non le foto”, e spunta il fratello chirurgo estetico (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ogni donna di questo Festival di Sanremo sembra avere un tema portante che giustifichi la sua presenza all’Ariston. E se ieri Rula Jebreal era la quota politico-sociale (centrale il suo discorso sulla violenza sulle donne), il contenuto principale di Diletta Leotta sembra essere la bellezza. La bionda conduttrice ha avuto uno spazio in cui monologare su meriti e aspetto fisico, coinvolgendo pure la nonna., l’ottantacinquenne Elena, mamma di Ofelia Castorino, la madre di Diletta Leotta. Un discorso criticatissimo, giudicato moralista e poco coerente. “La bellezza ti capita” ha detto la Leotta, e sui social è esplosa l’ironia sui presunti interventi di medicina estetica. Ma arriva il fratello a chiarire. “Non credo di mettere foto sexy” Mirko Manola, non è solo il fratello della Leotta, ma anche un chirurgo estetico. A sentire lui, la sorella sarebbe tutta naturale. In ... thesocialpost

StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 - trash_italiano : Diletta Leotta e Amadeus durante la prima serata di #Sanremo2020 - MarioManca : «Sarei ipocrita se dicessi che mio aspetto è solo un aspetto secondario». Sono molto colpito dal monologo di Dilett… -