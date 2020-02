Crisi Barcellona, Setién: le polemiche non mi interessano, Messi sorride e sta bene (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel pieno della bufera Barcellona, Setién guarda solo il pallone a testa bassa. Il tecnico blaugrana prova a tenere la tensione al minimo, perché le polemiche tra Messi e Abidal che hanno scoperchiato il pentolone dei malumori sopiti, non lo riguardano: “Ne abbiamo discusso giusto per un minuto, con i giocatori. Ma a me interessa il calcio. Il resto non lo posso controllare e non butto energie su quello che non posso controllare. Cerchiamo di non farci influenzare da ciò che c’è intorno”. Al centro di tutto c’è Messi, che Setién dice di aver visto in allenamento “sorridente e voglioso di lavorare come al solito”: “Queste cose riguardano voi giornalisti, non me. Non mi fanno alcun effetto. So che ci sono problemi in un club come questo. Ma ci sono cose che non sarò mai in grado di controllare”. Uno dei problemi venuti fuori è il mercato che ... ilnapolista

