Coronavirus, Hong Kong: quarantena per i visitatori dalla Cina (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La governatrice Carrie Lam ha annunciato che tutti i visitatori dalla Cina saranno tenuti a un periodo di quarantena di 14 giorni. La decisione è arrivata dopo giorni di proteste del personale medico per chiudere tutti gli ingressi a Hong Kong dalla Cina. La Lam aveva ridotto a tre i transiti alla frontiera, sostenendo che il blocco sarebbe stato impraticabile e discriminatorio. Intanto sono stati messi in quarantena i 1.800 passeggeri e il personale di bordo di una nave da crociera, la World Dream, dopo che tre dei suoi passeggeri, sbarcati in Cina il 24 gennaio, sono risultati positivi al Coronavirus. La decisione è stata presa dalle autorità portuali di Hong Kong. Congedo non retribuito Intanto la Cathay Pacific, compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, ha chiesto ai suoi 27mila dipendenti di prendere fino a tre settimane di congedo non retribuito, sempre a causa delle ... open.online

