“Birds of Prey" è un plateale invito a non porgere l’altra guancia e all'emancipazione femminile (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il primo manifesto del neo-femminismo a stelle e strisce è un fumetto, un DC comic comico, se mi passate il bisticcio. Al comando di un team all-women c’è la nuova amazzone dello star system hollywoodiano, al secolo Margot Robbie, produttrice, oltreché interprete, di “Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn”, capace non solo di intercettare la voglia di rivincita di un universo femminile in subbuglio ma di contaminare il look delle teenagers in cerca di identità.Nel titolo originale non si parlava di ‘rinascita’ ma di ‘emancipation’, come dire una dichiarazione d’intenti. Le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti.Se “Wonder Woman”, con la prima supereroina protagonista assoluta, è stato salutato negli Usa come una svolta epocale, la micidiale squadra delle ... huffingtonpost

