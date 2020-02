Beautiful, anticipazioni 9 – 15 febbraio: la disperazione di Hope e i sensi di colpa di Liam (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le anticipazioni della soap 'Beautiful', relative agli episodi in onda da domenica 9 febbraio a sabato 15 febbraio, svelano che Hope non riuscirà a riprendersi dopo la morte di Beth. Inoltre sarà preoccupata per Liam che si sente in colpa per non essere stato al suo fianco durante il parto. L'appuntamento è alle ore 13:40 su Canale5. fanpage

POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 5 febbraio: Hope in via di guarigione? - Unf_Tweet : #twittamiBeautiful anticipazioni: Hope sempre più vicina a Phoebe e forse anche alla verità - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La trama di DOMANI -