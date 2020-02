Ancora app Android da eliminare dal tuo smartphone (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ancora una volta bisogna avvisare gli utenti di eliminare app Android scaricate dal Play Store in quanto non sono solo quello che dichiarano, presentano malware e richiedono autorizzazioni non necessarie.A quale scopo un’app per scattare selfie o un antivirus dovrebbero avere accesso alle chiamate? Se le tecniche di camuffamento delle app malevoli sono migliorate, è anche vero che gli utenti, troppi, non prestano attenzione ai permessi concessi alla app.Un elenco di 24 app dannose sono state travate da VPNPro, fanno capo ad una società cinese e scaricate oltre 380 milioni di volte, controlla l’elenco e se ne hai una installata sul tuo smartphone devi eliminarla/e subito.24 App Android da eliminare subitoEcco l’elenco delle app Android che dovresti eliminare se le hai scaricate sul tuo smartphone:Sound RecorderSuper CleanerVirus Cleaner 2019File ManagerJoy LauncherTurbo ... pantareinews

