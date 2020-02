Allenatore Brescia | tra poco Diego Lopez in sede per la firma

Brescia - esonerato Eugenio Corini. Diego Lopez è il nuovo Allenatore : Eugenio Corini non è più l'allenatore del Brescia. Il presidente, Massimo Cellino, lo ha già esonerato dall'incarico. Chi arriverà al suo posto? Il nome è già noto da tempo, si tratta di Diego Lopez: ex centrocampista ed ex allenatore del Cagliari che in passato ha già lavorato con il massimo dirigente.Continua a leggere

