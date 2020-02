Aeroporti, allarme Coronavirus controlli febbre su tutti i voli (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Coronavirus controlli in aeroporto a Malpensa e Fiumicino su tutti i voli internazionali anche europei Scanner termici negli Aeroporti italiani per controllare tutti i passeggeri e bloccare così la diffusione del Coronavirus. L’Italia è in prima linea nel contenimento del virus cinese, tanto che le misure adottate sono state giudicate da Pechino perfino eccessive e … L'articolo Aeroporti, allarme Coronavirus controlli febbre su tutti i voli è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

PelleSana : #Allarme #Coronavirus: #Termo #scanner in tutti gli #Aeroporti italiani: ma verranno impiegati in modo sicuro? - InfoLtnews : Allarme coronavirus, distributori automatici di gel igienizzante negli aeroporti di Lamezia, Reggio e Crotone - GenovaMarket : Coronavirus, presidente Toti: “Situazione sotto controllo, nessun allarme in ospedali, porti o aeroporti. Sistema p… -