Ways & Means, Patrick Dempsey sarà il protagonista del nuovo pilot di CBS (Di martedì 4 febbraio 2020) Ways & Means, CBS ordina il pilot di una serie ambientata nei luoghi del potere con Patrick Dempsey nei panni del protagonista. Dopo un periodo trascorso in serie tv di stampo internazionale, Patrick Dempsey è pronto a tornare “a casa”, nel paese che lo ha portato al successo con le undici stagioni di Grey’s Anatomy. L’ex dottor Stranamore, sarà infatti protagonista e produttore di un pilot dal titolo Ways & Means, appena ordinato da CBS. La potenziale serie è stata creata dallo showrunner di SEAL Team, Ed Redlich, e prodotto dal consulente politico (repubblicano) Mike Murphy, insieme a Nina Tassler (ex AD dei contenuti di CBS) e Denise Di Novi per CBS Tv Studios. Ways & Means è sceneggiato da Mike Murphy e Ed Redlich, e racconta di un un rappresentante del Congresso americano (Dempsey) che ha perso fiducia nella politica. Si ritroverà quindi a ... dituttounpop

