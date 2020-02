Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 08:10 (Di martedì 4 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i numeri dell’epidemia che amo parlando delle coronavirus 530 persone guarite 414 i morti in Cina il maggior numero di malati 17306 su un totale di sei arrivata a quota 17489 in tutto sono 27 i paesi coinvolti il più colpito resta il Giappone con 20 casi confermati trigono la Thailandia Singapore Hong Kong Corea del Sud Stati Uniti il primo paese europeo nella classifica la Germania con 10 casi seguiti dalla Francia e dall’Italia con i suoi turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani i governatori di Veneto Lombardia Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina si applica anche i bambini che frequentano le scuole intantorientrati dalla Cina i 56 ... romadailynews

SkyTG24 : #Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' - fanpage : #Coronavirus, sono 11 i casi confermati in Germania, tra di loro anche un bambino - juventusfc : Mercoledì intenso al #JTC. Qui ?? -