Ultime Notizie Roma del 04-02-2020 ore 07:10 (Di martedì 4 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio il numero di infezioni da coronavirus ha superato in Cina quota 20400 con 3235 nuovi casi Confermati i nuovi decessi nel paese secondo gli ultimi dati ufficiali sono stati 64 tutti nella provincia di Huber focolaio del virus e il bilancio complessivo sarebbe perciò 425 intanto 635 contagiati sono stati dimessi dagli ospedali due persone sono fuori dalla Cina dopo il cinese morto nelle Filippine l’uomo di 39 anni ha perso la vita Hong Kong in Giappone una nave da crociera con 3500 persone a bordo è in quarantena dopo la scoperta di almeno sette casi sospetti le borse cinesi registrano ulteriori ribassi dopo i 420 miliardi di dollari bruciate ieri Shanghai avrà Meno 2 23% scienze348 Pechino cosa gli Stati Uniti di diffondere panico fuori misura accentuando le già pesanti ... romadailynews

